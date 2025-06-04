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Во фруктах и овощах нашли вещество, снижающее риск развития диабета

NUTRITION 2025: фитостеролы во фруктах и овощах снижают риск развития диабета
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Shutterstock

Фитостеролы в составе растительных продуктов могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Чана. Результаты масштабного исследования были представлены на конференции NUTRITION 2025 Американского общества питания.

Фитостеролы — это природные соединения, содержащиеся в растительных продуктах и структурно схожие с холестерином. Ученые стремились понять, как их потребление влияет на организм в рамках стандартной диеты.

Ученые проанализировали данные о питании более 200 тысяч американцев, преимущественно женщин-медицинских работников. Наблюдения за участниками продолжались около 36 лет. За это время у 20 тысяч добровольцев развился сахарный диабет второго типа, а у 16 тысяч — болезни сердца.

Исследователи сосредоточились на потреблении общих фитостеролов и их отдельных форм — β-ситостерола, кампестерола и стигмастерола. Люди с самым высоким уровнем потребления фитостеролов, как правило, ежедневно съедали больше овощей, фруктов, цельнозерновых и орехов. В результате риск сердечно-сосудистых заболеваний у них снижался на 9%, а диабета — на 8%.

Дополнительно исследователи провели анализ кишечного микробиома у 465 участников и выяснили, что в расщеплении фитостеролов участвуют некоторые бактерии, такие как Faecalibacterium prausnitzii. Это может указывать на важную роль микрофлоры в формировании положительного эффекта.

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