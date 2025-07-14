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Россиянам рассказали, как пользоваться кондиционером без вреда для здоровья

Врач Уланкина: нельзя направлять поток воздуха от кондиционера на себя
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Shutterstock/M-Production

Чтобы наслаждаться прохладой от кондиционера в жаркие дни и не навредить здоровью, достаточно соблюдать несколько простых правил. О них в беседе с RT рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По ее словам, первое, на что следует обратить внимание, — это температурный режим.

«Резкий перепад между уличной жарой и охлажденным помещением создает стресс для организма. Оптимальная разница не должна превышать пять — семь градусов. Например, если на улице +35°C, в комнате лучше выставить +28°C, а не +20°C», — пояснила специалист.

Кроме того, стоит отрегулировать поток воздуха таким образом, чтобы он не попадал на голову, шею и спину. В противном случае возможны воспаления мышц, невралгические боли и респираторные заболевания, отметила она.

Не менее важно поддерживать оптимальную влажность, заключила Уланкина.

До этого эксперты объяснили, как быстро охладить комнату без кондиционера.

Специалисты советуют расположить устройство в открытом окне и направить поток воздуха вовнутрь, чтобы охлаждение наступило быстрее. Энергетик Лес Робертс уточняет, что эффективность метода возрастет, если открыть окно на противоположной стороне помещения.

Ранее водителям рассказали, как правильно ездить в жару.

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