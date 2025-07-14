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Россиянам назвали способ, который поможет быстро охладить комнату без кондиционера

Pravda.Ru: вентилятор и открытое окно помогут быстро охладить комнату
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Вентилятор и открытое окно помогут быстро охладить комнату без кондиционера. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они советуют расположить устройство в открытом окне и направить поток воздуха вовнутрь, чтобы охлаждение наступило быстрее. Энергетик Лес Робертс уточнил, что эффективность метода возрастет, если открыть окно на противоположной стороне помещения.

«Если мы откроем противоположное окно, потоки воздуха ускорятся. А если при этом направить вентилятор внутрь комнаты, можно значительно понизить температуру воздуха», — сказал он.

По его словам, прием лучше всего сработает ночью и ранним утром, когда температура воздуха на улице уже ниже, чем в помещении.

Опрос kp.ru до этого показал, что большинство (68%) россиян спасаются от жары с помощью вентилятора (23%) или кондиционера(45%). Кроме того, в тройку самых популярных вошел вариант «закрывают окна от жары», за него проголосовали 14% опрошенных. Еще 8% респондентов стараются чаще принимать душ, 3% — обрызгиваться водой, 2% — обмахиваются веером, 1% — спят на влажных простынях.

Ранее были названы самые продаваемые в мире кондиционеры с функцией притока свежего воздуха.

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