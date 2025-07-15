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В Нарве предложили строить жилье вместо военных баз

Мэр Нарвы Райк предложила вместо военной базы строить жилье
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Kay Nietfeld/Global Look Press

Мэр Нарвы Катри Райк в интервью изданию Postimees предложила обменять участки под военную базу на участки для жилой застройки.

Речь идет о планах по строительству военной базы в приграничном с Россией городе, где разместят 250 военных. С таким предложением в конце апреля выступил начальник генштаба эстонских сил обороны Вахур Карус.

Райк отметила, что местные жители опасаются близости военной базы к жилым домам.

«Моя личная точка зрения такова, что мы должны эти земли обменять, например, на участки, которые находятся у дороги на Нарва — Йыэсуу, где можно будет строить новые жилые здания в виде, допустим, рядных домов. Но это еще не обсуждалось на уровне горсобрания — горсобрание соберется в следующий раз 28 августа», — пояснила глава городской администрации.

До этого газета Politico писала, что граничащие с Россией страны ЕС начали готовить системы здравоохранения к войне.

Ранее в Ленобласти арестовали гражданку Эстонии при попытке перейти границу.

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