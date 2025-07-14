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Каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни уходил в «тихий отпуск»

Треть россиян хотя бы раз в жизни уходили в «тихий отпуск»
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Kate Stock/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни уходил в «тихий отпуск». Более 90% руководителей признались, что не видят проблемы в таком формате работы. Наиболее лояльны к этому работодатели из сфер образования, туризма и маркетинга. Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Workcation — это формат, когда человек, не оформляя официальные выходные, совмещает выполнение рабочих задач и отдых.

Согласно исследованию, каждый третий (32%) хотя бы раз устраивал себе так называемый «тихий отпуск», при этом 5% признались, что делают так регулярно и чувствуют себя комфортно. Еще 27% один раз пробовали такой формат, но поняли, что он им не подходит. 13% опрошенных хотели бы уйти в «отпуск по-тихому», но не могут сделать это из-за особенностей профессии или из-за политики компании. И только 55% заявили, что принципиально разделяют отдых и работу.

Интересно, что большинство сотрудников, которые уходят в «тихие отпуска» — миллениалы в возрасте 29–38 лет (60%), 21% — россияне в возрасте 39–45 лет, 14% — зумеры в возрасте 18–28 лет и 4% — сотрудники старше 45 лет.

Особенно показательно, как к такой практике относятся сами работодатели.

Более 90% руководителей из разных сфер признались, что не видят проблемы в таком формате работы — 63% из них относятся нейтрально, главное, чтобы работа была выполнена в срок, а 29% реагируют на такую модель положительно. Только 8% работодателей настроены негативно: они считают, что отдых должен быть отдельно от работы, и видят в такой работе много рисков для компании. Наиболее лояльны к такому формату оказались работодатели из сфер образования, туризма и маркетинга.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2026 году.

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