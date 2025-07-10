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Врач предупредил об опасности самопломбирования зубов

Врач Садовский: самопломбирование зубов может нарушить прикус
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Использование наборов для самостоятельного пломбирования зубов, которые появились на маркетплейсах, может серьезно навредить здоровью. Об этом kp.ru рассказал почетный президент Стоматологической ассоциации России, доктор медицинских наук, врач-стоматолог Владимир Садовский.

«Очевидно, что ничего хорошего ждать не стоит. В лучшем случае человек просто выкинет деньги на ветер, но не сумеет сам себе поставить пломбу, нарастить зуб, заклеить скол... В худшем — в необработанном зубе под такой пломбой начнут размножаться бактерии, что приведет к воспалению», — отметил врач.

По его словам, человек может нарушить прикус и микрофлору полости рта, а также повредить десну, если установит некачественную пломбу. После этого ему придется обратиться к специалисту, однако, в более тяжелом состоянии. Садовский подчеркнул, что получить безопасное лечение зубов пациенты могут только у профессионалов.

7 июля сообщалось, что в России вырос интерес к наборам для самостоятельного пломбирования зубов. За первую половину 2025 года количество объявлений о продаже таких товаров на онлайн-платформах увеличилось в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее врач ответил, могут ли популярные палочки мисвак заменить чистку зубов щеткой.

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