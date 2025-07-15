Защита Тимура Иванова просит оправдать его

Адвокаты бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет лишения свободы за растрату и вывод около 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», подали апелляционную жалобу на вынесенный приговор. Один из юристов Денис Балуев сообщил ТАСС, что защита будет добиваться оправдания своего подзащитного.

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор Тимуру Иванову. В ней защита просит отменить решение суда первой инстанции по делу о растрате, прекратить по нему уголовное преследование и настаивает на оправдании своего подзащитного», — заявил собеседник агентства.

По словам адвоката, апелляционная жалоба на первый приговор Иванову была направлена как в бумажном, так и в электронном виде.

1 июля Московский городской суд признал Иванова виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», приговорив его к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб. Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он также был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы ранее.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов улыбался при оглашении приговора.