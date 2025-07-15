Эксперт рассказала о проблемах c оборотом оружия в России

По оценкам Женевского института международных исследований и развития, объем нелегального оружия вдвое превышает количество единиц, не учтенных государством. Об этом сообщила «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

«Обилие препон для получения лицензии на покупку, хранение и использование огнестрельного оружия, вводимых ежегодно, подстегивает подпольный рынок: проще заплатить, чем тратить огромное количество времени и ресурсов на возможность приобретения оружия», — отметила она, добавив, что пока такое оружие не «всплывет» при расследовании преступлений либо в результате доноса, выявить «коллекционеров» не представляется возможным.

Согласно статистике, только за первые два месяца 2025 года было зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с министерством внутренних дел (МВД) и Росгвардией провели масштабную спецоперацию, направленную против подпольных оружейников. Как сообщает ФСБ, в ходе операции были задержаны 172 человека из 58 регионов, причастных к незаконному обороту оружия. У задержанных изъято более 400 единиц огнестрельного оружия, свыше 136 килограммов взрывчатых веществ и более 56 тысяч патронов различного калибра.

Ранее в НАК рассказали о предотвращенных в 2025 году террористических преступлениях.