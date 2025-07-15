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В ЦБ раскрыли детали серой схемы рассрочки на жилье

В Центробанке рассказали о серой схеме с долгосрочной рассрочкой на жилье
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Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

В Центробанке России предупредили о существовании «серых» схем рассрочки, которые позволяют приобретать жилье на выгодных условиях. Об этом рассказала «Известиям» глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Застройщики предлагают рассрочку на более длительный срок, чем это предусмотрено законодательством, что оказывается более выгодным по сравнению с ипотечными кредитами с рыночными процентными ставками, достигающими 28%. Такой подход увеличивает доступность жилья для населения, однако сопряжен со значительными рисками: просрочка платежей или банкротство застройщика может привести к потере как жилья, так и вложенных средств.

При стандартной схеме приобретения жилья в рассрочку покупатель вносит первоначальный взнос в размере от 10 до 50%, а затем выплачивает оставшуюся сумму равными крупными платежами (ежемесячно, ежеквартально или раз в полгода). Рассрочка может быть как беспроцентной, так и с начислением процентов, однако переплата по ней обычно меньше, чем по ипотечному кредиту, из-за более короткого срока — как правило, не превышающего трех лет, в течение которых ведется строительство жилья.

Рассрочка, в отличие от ипотеки, не может быть предоставлена на срок 25 лет, поскольку жилые здания не строятся так долго. Согласно Федеральному закону № 214-ФЗ, после сдачи дома в эксплуатацию рассрочка не может быть оформлена — покупатель должен оплатить полную стоимость жилья сразу или оформить ипотечный кредит. Тем не менее, девелоперы нашли способ обхода этого требования. Они продают жилье в рассрочку на 10 лет с первоначальным взносом в размере 10%. По словам Елизаветы Даниловой, участники рынка могут оформлять предварительный договор купли-продажи.

Директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева пояснила, что схема работает следующим образом: застройщик и покупатель заключают договор о рассрочке, а окончательная сделка оформляется только к концу графика платежей. Формально это даже не является рассрочкой, а представляет собой поэтапную оплату по предварительному договору. Однако по своей сути это тот же самый механизм, просто замаскированный.

До этого эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев отметил в беседе с «Газетой.Ru», что преимущество ипотечного кредитования на длительный срок (25–30 лет) заключается в том, что со временем происходит обесценивание долга, а стоимость жилья, как правило, возрастает. Благодаря ипотеке на длительный срок появляется возможность приобрести квартиру, имея в наличии лишь часть ее полной стоимости.

Ранее сенатор призвала ужесточить контроль за использованием семейной ипотеки.

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