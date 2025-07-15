У российских зумеров оказалась снижена «толерантность к боли», они чаще обращаются к врачу

Несмотря на общий тренд на заботу о здоровье, у разных поколений он проявляется по-разному. Пока миллениалы (30–35 лет) опираются на опыт и лечатся тем, что найдут в домашней аптечке, зумеры (18–25 лет) проявляют более активную и «включенную» позицию: чаще обращаются к врачу, выбирают препараты быстрого действия и приобретают лекарства впрок.

Об этом говорится в исследовании компании Webka Marketing, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

И зумеры, и миллениалы уверены: здоровье — это база, на которой точно не стоит экономить. Наряду с качественной едой и заботой о близких оно остается безусловным приоритетом для представителей обоих поколений.

Есть у рожденных в разные эпохи и другое общее убеждение: «Все болезни — от нервов». Так, 76% зумеров и 79% миллениалов считают нервную систему главной «уязвимостью» своего организма.

Впрочем, далее мнения расходятся. Те, кому за 20, чаще жалуются на глаза (41%) и зубы (38%), а тем, кому за 30, — на зубы (40%), а также спину и суставы (35%). Интересно и то, что зумеры в целом обнаружили у себя больше «слабых мест»: это и переживающая постпубертатный период кожа, и «алкогольная» печень, и легкие «после вейпов».

Зумерские переживания о здоровье имеют закономерный эффект: молодежь чаще, чем их старшие товарищи, обращаются к врачу — в среднем 3,09 раза в год против 2,65 у миллениалов. Впрочем, это может быть связано и с их сниженным показателем «толерантности к боли», то есть способности некоторое время терпеть боль. Пока рожденные в 90-х стоически оценивают свою «толерантность к боли» на 3,31 балла из 5, зумеры скромно ставят себе лишь 3,09 балла.

Однако самый распространенный сценарий реагирования на боль — прием быстродействующих обезболивающих. К нему прибегает 83% зумеров и 79% миллениалов. При этом оба поколения не прочь «усилить» действие капсулы с доказанной эффективностью народными средствами (теплый душ, травы, чай). А зумеры — еще и практиками самопомощи: медитацией или дыханием «по квадрату».

Оценив быстрый эффект обезболивающих, оба поколения не торопятся переходить к другим активным действиям. Однако, вопреки стереотипам, те самые «терпилы», для которых работа важнее болезней — вовсе не миллениалы, а зумеры. Сразу 58% процентов из них признаются, что продолжат работу или учебу несмотря на недомогание. У миллениалов этот показатель составляет всего 48%. И именно они, а не зумеры, активнее берут больничный (17 против 15% соответственно).

Еще один маркер разницы поколений — выбор обезболивающего препарата. Чаще всего и зумеры, и миллениалы ориентируются на отзывы в интернете. Однако те, кто постарше, учитывают также выгодные акционные предложения — то есть выбирают по цене.

Зумерам же более актуальны неценовые факторы. Так, они в четыре раза чаще, чем миллениалы, обращаются к рекомендациям блогеров (13 против 4%). И ближе знакомы с актуальными медицинскими и фармацевтическими трендами.

Зумеры доверяют знакомым препаратам: 45% выбирают те, что уже есть в домашней аптечке. Однако они же гораздо чаще интересуются инновациями фармацевтического рынка и более открыты к современным новинкам (41%). Миллениалы, в свою очередь, обычно ориентируются на рекомендации врачей (40%) и друзей (30%).

Ключевые критерии выбора для обоих поколений — скорость действия, универсальность препарата и его безопасность. При этом зумеры отдают предпочтение именно быстрому действию, а миллениалы — эффективности жидкого действующего вещества в капсулах против разных видов боли.

Несмотря на то что здоровье, по мнению обоих поколений, — это то, на чем не стоит экономить, к «финансированию» домашней аптечки зумеры и миллениалы подходят по-разному. Сразу две три (65%) миллениалов, наученных опытом утилизации просроченных лекарств, приобретают только то, что нужно «в моменте» — то есть для обезболивания и лечения конкретного заболевания здесь и сейчас. Среди зумеров аналогичный показатель составляет 54%. При этом они заметно чаще, чем старшие товарищи, приобретают лекарства впрок, большими экономичными упаковками (22 против 13%).

Таким образом, имея различные предпочтения и стратегии реагирования на боль, оба поколения осознают важность быстрого и эффективного обезболивания. Зумеры демонстрируют склонность к использованию современных быстродействующих препаратов и готовы экспериментировать с новыми формами, ценя мгновенный эффект и возможность самостоятельной коррекции состояния. В то же время миллениалы предпочитают проверенные временем решения, ориентируясь на рекомендации специалистов и выбирая универсальные средства. В целом оба поколения стремятся к минимизации времени восстановления и сохранению активности, что отражает их общие приоритеты в области здоровья и качества жизни.

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