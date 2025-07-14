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В Пензе местные жители ночью нашли гулявшего по городу голого ребенка

В Пензе на улице ночью заметили ребенка без одежды
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Telegram-канал Черный список | Пенза

В Пензе местные жители обнаружили ребенка без одежды на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Черный список Пенза».

На кадрах, снятых на улице Славы, заметно, как ребенок в одном белье спускается по крыльцу. По словам очевидцев, рядом взрослых не было. Почему он оказался один на улице ночью, неизвестно.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Сотрудники ведомства организовали проверку, во время которой установят обстоятельства произошедшего. Специалисты также установят, кто родители ребенка.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

Подобный случай произошел в Иркутске. Местные жители заметили мальчика, который гулял один по улице в селе Урик. Когда к нему подошли полицейские, ребенок выглядел растерянным, с правоохранителями он не разговаривал.

Ранее в Петербурге на улице нашли годовалую девочку с синяками и ее брата и сестру.

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