В Иркутске трехлетний мальчик один бродил по улице

В Иркутске полиция и волонтеры ищут родственников потерявшегося мальчика, его заметили одного на улице. Об этом сообщает областное управление МВД.

Несовершеннолетнего, в одиночестве гулявшего по улице, заметили в селе Урик. На место был вызван наряд полиции, мальчик, которому на вид не более трех лет, выглядел растерянным и не разговаривал со стражами порядка.

Волонтеры и правоохранители разыскивают его родителей. Мальчик одет в синюю футболку с красно-желтым изображением машины и джинсовые шорты. Иркутян, узнавших ребенка, просят обратиться в экстренные службы.

До этого в Кузбассе трехлетнюю девочку заметили гуляющей без родителей на обочине оживленной дороги. Выяснилось, что 53-летний отец оставил дочь с женой дома и сам отправился в магазин. Однако в какой-то момент девочка смогла сбежать из дома и оказалась на дороге. В отношении родителей составили протоколы по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в Новосибирске нашли мать босых детей, выбежавших на парковку.