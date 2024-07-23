Петербуржцы нашли на улице троих маленьких детей с синяками и вшами

В Петербурге неопрятные дети вышли на улицу без матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сначала местные жители нашли годовалую девочку на 13-й линии Васильевского острова. На коже ребенка обнаружили синяки. Спустя некоторое время, нашли 11-летнего брата и девятилетнюю сестру девочки.

«Всех троих отправили на осмотр к врачам – в больнице у них обнаружили вшей, внешний вид ребят был неопрятный и даже грязный», – сообщается в публикации.

По словам детей, сначала они гуляли около дома, но в какой-то момент не смогли попасть домой, так как у них не было ключей. Во время прогулки старшие дети потеряли годовалую девочку.

Вскоре удалось найти мать потерявшихся, которая заявила, что воспитывает детей одна. Большую часть своего времени она посвящает работе, поэтому не может присматривать за детьми должным образом.

В отношении россиянки составили протокол по статье об употреблении наркотиков. Помимо этого, в отношении 35-летней матери возбудили уголовное дело по статье об оставлении детей в опасности.

Ранее жительница Свердловской области издевалась над своим ребенком, чтобы отомстить его отцу.