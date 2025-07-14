«Сделать и забыть»: в Уфе молодой человек изнасиловал мальчика во время игры в бутылочку

Baza: в Уфе два человека задержали после игры в бутылочку с изнасилованием

Молодые люди из Уфы стали фигурантами уголовного дела после игры дома. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в марте текущего года, но известно об этом стало только сейчас. Компания молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет пришла в гости к 19-летней подруге по имени Дарья. Там подростки стали играть в «бутылочку».

После обычных заданий, связанных с поцелуями, раздеванием и действиями сексуального характера, подростки решили усложнить игру. Так 18-летнему Артему предложили изнасиловать 12-летнего Илью, который не хотел этого.

«Тогда Даша заявила, что они играют «по сильным правилам», а Артем сказал, что «это надо сделать и забыть». Несмотря на протесты Ильи, задание было выполнено», – сообщается в публикации.

Спустя несколько месяцев о ситуации узнала сестра Ильи и обратилась в полицию. В отношении Дарьи и 20-летнего гостя возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях сексуального характера. Артем на данный момент находится в розыске.

Ранее мигрант пытался изнасиловать девушку-подростка на пляже в Петербурге.