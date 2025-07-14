В национальных парках США сувенирные лавки проверят на наличие «антиамериканских» товаров

Администрация президента США Дональда Трампа дала указание сотрудникам национальных парков проверять товары в сувенирных магазинах на наличие так называемого «антиамериканского контента», пишет The Washington Post.

Сотрудники парков должны сообщить обо всех розничных продуктах, которые могут «неоправданно дискредитировать американцев прошлого или настоящего» или содержать материалы, не связанные «с красотой и величием природных достопримечательностей». Это требование является частью более широкой кампании администрации по устранению из федеральных учреждений того, что называется «разрушительной идеологией», включая признание исторического расизма и сексизма.

Инициатива началась после указа Трампа, подписанного в марте 2025 года, который призывает пересмотреть представление американской истории в музеях, парках и других государственных пространствах. В рамках этой политики посетителей также просят сообщать об антиамериканских плакатах в парках.

Критики инициативы отмечают, что дополнительная нагрузка ложится на уже истощенные ресурсы парков. После сокращения бюджета и массовых увольновений многие сотрудники не имеют возможности провести полный аудит книжного фонда и сувенирной продукции за столь короткий срок.

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