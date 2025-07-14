Омбудсмен рассказала о состоянии девочек, на которых напали с молотком

Мишонова: девочки, на которых напали с молотком, находятся в тяжелом состоянии

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила в Telegram-канале, что две девочки, на которых напал подросток с молотком в подмосковном Домодедово, остаются в тяжелом состоянии.

«Девочки, пострадавшие от нелюдя, напавшего на них с молотком, по-прежнему в больнице, в тяжелом состоянии. Одна девочка — совсем тяжелая, в реанимации», — написала омбудсмен.

Нападение произошло 11 июля в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества городского округа Домодедово. Подозреваемый распылил в сторону девочек 13 и 16 лет газовый баллончик, а затем ударил их молотком по голове. Одной из них удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся. Девочек госпитализировали, а злоумышленник скрылся в лесу. По данным Telegram-канала 112, юноша наносил удары не только молотком, но и металлическим прутом.

13 июля суд арестовал напавшего на девочек молодого человека.

Ранее жители Домодедово рассказали, что напавший на девочек с молотком собрал огнемет.