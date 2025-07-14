На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек

В Пермском крае прошел фестиваль по метанию коровьего навоза с сотнями гостей
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае в селе Крылово в 15-й раз прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк», он собрал рекордное число участников. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала организатор мероприятия Ирина Чугаева.

«В этом году было рекордное количество посетителей, порядка 2000 тысяч, и участников: более 120 женщин и примерно столько же или больше ― мужчин», ― поделилась собеседница издания, добавив, что состязание длилось три часа.

Первое место среди метателей лепешек среди мужчин занял Евгений Алексеев ― он забросил «снаряд» на 45 метров. Среди женщин отличилась Оксана Белова, она метнула коровью лепешку на 29 метров.

По словам Чугаевой, участники этого года не смогли побить прошлогодний рекорд, когда лепешка пролетела 64 метра.

«Занявшие первые места получили: садовую качель (женщины), узбекский многолитровый казан (мужчины), второе и третье места ― шампуры, туристические наборы, постельные принадлежности… Все очень довольны», ― похвалилась организатор мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина спрятал украденные из офиса работодателя деньги в коровьем навозе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами