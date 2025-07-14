В российском регионе прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек

В Пермском крае прошел фестиваль по метанию коровьего навоза с сотнями гостей

В Пермском крае в селе Крылово в 15-й раз прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк», он собрал рекордное число участников. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала организатор мероприятия Ирина Чугаева.

«В этом году было рекордное количество посетителей, порядка 2000 тысяч, и участников: более 120 женщин и примерно столько же или больше ― мужчин», ― поделилась собеседница издания, добавив, что состязание длилось три часа.

Первое место среди метателей лепешек среди мужчин занял Евгений Алексеев ― он забросил «снаряд» на 45 метров. Среди женщин отличилась Оксана Белова, она метнула коровью лепешку на 29 метров.

По словам Чугаевой, участники этого года не смогли побить прошлогодний рекорд, когда лепешка пролетела 64 метра.

«Занявшие первые места получили: садовую качель (женщины), узбекский многолитровый казан (мужчины), второе и третье места ― шампуры, туристические наборы, постельные принадлежности… Все очень довольны», ― похвалилась организатор мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина спрятал украденные из офиса работодателя деньги в коровьем навозе.