Мужчина закидал коровьим навозом украденные из офиса работодателя деньги, но их нашли

В Индии расследование кражи крупной суммы из офиса агропромышленной компании завершилось во дворе дома родственника предполагаемого преступника, который спрятал деньги в необычном тайнике. Об этом сообщает издание NDTV.

По информации СМИ, инцидент произошел на юге страны в городе Хайдарабад (штат Телангана). Мужчина по имени Гопал Бехера, работавший в сельскохозяйственной компании, выкрал из сейфа офиса 2 млн рупий (около 23,7 млн рублей), после чего, предположительно, переправил деньги вместе со своим родственником Рабиндой Бехера в его дом, расположенный в деревне Бадамандаруни (штат Одиша).

Расследование дела привело правоохранителей в дом сообщника экс-работника фирмы. При обыске внутри здания и прилегавшей к нему территории полицейским удалось обнаружить необычный тайник — всю сумму мужчина спрятал в куче с навозом. Дядю предполагаемого преступника арестовали, Гопал Бехера объявлен в розыск.

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