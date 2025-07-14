Россиянин, увлекающийся подводной охотой, нашел на дне реки гранату, времен ВОВ

В Подмосковье любитель подводной охоты нашел на дне реки гранату, времен ВОВ

В Подмосковье любитель подводной охоты случайно нашёл в реке гранату и вызвал спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

На необычную «добычу» в реке Лама наткнулся житель Волоколамского округа. Мужчина нырял и заметил странный предмет, похожий на боеприпас. Чтобы удостовериться в своём предположении, он позвонил в экстренные службы.

«На место ЧП прибыли: взрывотехники специализированного поисково-спасательного отряда №2 «Мособлпожспас», спасатели 203-й пожарно-спасательной части, сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Эксперты установили, что находка — это ручная противопехотная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны», — рассказали в ведомстве.

Специалисты аккуратно извлекли гранату из воды, положили в специальный контейнер для транспортировки, после чего отвезли её для уничтожения на полигон.

Ранее сообщалось, что в Бурятии тракторист проезжал мимо свалки и нашел противотанковую мину.