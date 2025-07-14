Опека Московской области возьмет под защиту брошенную матерью в Турции девочку

Опека Подмосковья обеспечит защиту девочки, мать которой попыталась избавиться от нее в аэропорту Турции. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Орган опеки Богородского округа в начале июля вышел в суд с заявлением о лишении матери родительских прав. Предварительное слушание назначено на 21 июля, первое заседание должно состояться 20 августа. Биологический отец девочки ребенка не признал. В случае, если суд удовлетворит иск, ребенку найдут постоянную приемную семью, уточнили в пресс-службе.

«Сейчас девочка находится в гостевой приемной семье. Она создала для ребенка теплую и безопасную атмосферу. А мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болтаева.

Ранее сообщалось, что 18-летняя студентка из Московской области Екатерина Бурнашкина попыталась избавиться от своего новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. После задержания ее обвинили в попытке лишить девочку жизни, 9 месяцев Бурнашкина провела в турецкой тюрьме.

В течение этого периода ребенок был перевезен в Россию. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министерство социального развития в июне нашло девочке гостевую приемную семью. Cейчас Бурнашкина вышла на свободу и заявила о намерении забрать ребенка.