Калининградец делал вид, что выбрасывает собаку из окна, и затаскивал ее обратно

Пьяный калининградец жестоко обращался с питомцем и попал на видео

В Калининграде мужчина сбрасывал собаку в ошейнике из окна и попал на видео. Об этом «Клопс» рассказали его соседи.

ЧП произошло в доме на улице Красной в воскресенье, 13 июля. По словам очевидцев, мужчина сначала сталкивал пса с подоконника, а потом затаскивал на поводке в квартиру, повторяя «Я твой хозяин!».

Издевательства попали на видео, и теперь соседи требуют привлечь жестокого собачника к ответственности. По их словам, хозяин уже не в первый раз проявляет жестокость к псу, когда находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Очень жаль его! Он хороший, спокойный, я своих выгуливаю и вижу, как они измываются над ним. Пес настолько запуган, что даже не гавкает», — говорит соседка мужчины.

В УМВД по Калининградской области ситуацию пока не комментировали.

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