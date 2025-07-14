На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Калининградец делал вид, что выбрасывает собаку из окна, и затаскивал ее обратно

Пьяный калининградец жестоко обращался с питомцем и попал на видео
true
true
true

В Калининграде мужчина сбрасывал собаку в ошейнике из окна и попал на видео. Об этом «Клопс» рассказали его соседи.

ЧП произошло в доме на улице Красной в воскресенье, 13 июля. По словам очевидцев, мужчина сначала сталкивал пса с подоконника, а потом затаскивал на поводке в квартиру, повторяя «Я твой хозяин!».

Издевательства попали на видео, и теперь соседи требуют привлечь жестокого собачника к ответственности. По их словам, хозяин уже не в первый раз проявляет жестокость к псу, когда находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Очень жаль его! Он хороший, спокойный, я своих выгуливаю и вижу, как они измываются над ним. Пес настолько запуган, что даже не гавкает», — говорит соседка мужчины.

В УМВД по Калининградской области ситуацию пока не комментировали.

Ранее стала известна судьба щенка, над которым жестоко издевались подростки из Омска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами