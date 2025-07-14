На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигрант пытался изнасиловать девушку-подростка на пляже в Петербурге

78.ru: в Петербурге мигрант пытался изнасиловать девушку-подростка на пляже
close
Depositphotos

В Петербурге иностранец напал на 16-летнюю девушку на пляже и пытался ее изнасиловать. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 12 июля на пляже Суздальского озера в Выборгском районе. Мигрант напал на девушку-подростка, повалил ее на песок и попытался изнасиловать несовершеннолетнюю.

Нападавшему помешали находившиеся рядом подростки. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого 14 июля.

До этого в Петербурге безработного мужчину заподозрили в опаивании и попытке изнасилования двух девушек-подростков. Предварительно, злоумышленник заманил в съемное жилье девушек в возрасте 16 и 17 лет — позже медики подтвердили признаки попытки изнасилования несовершеннолетних.

Ранее в Липецке изнасиловавший 11-летнюю школьницу наркоман получил срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами