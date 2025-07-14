Мигрант пытался изнасиловать девушку-подростка на пляже в Петербурге

В Петербурге иностранец напал на 16-летнюю девушку на пляже и пытался ее изнасиловать. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 12 июля на пляже Суздальского озера в Выборгском районе. Мигрант напал на девушку-подростка, повалил ее на песок и попытался изнасиловать несовершеннолетнюю.

Нападавшему помешали находившиеся рядом подростки. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого 14 июля.

До этого в Петербурге безработного мужчину заподозрили в опаивании и попытке изнасилования двух девушек-подростков. Предварительно, злоумышленник заманил в съемное жилье девушек в возрасте 16 и 17 лет — позже медики подтвердили признаки попытки изнасилования несовершеннолетних.

Ранее в Липецке изнасиловавший 11-летнюю школьницу наркоман получил срок.