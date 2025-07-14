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В Петербурге безработный заманил двух девушек в квартиру, опоил и пытался изнасиловать

В Петербурге мужчина опоил двух девушек-подростков и пытался их изнасиловать
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В Петербурге безработного мужчину заподозрили в опаивании и попытке изнасилования девушек-подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 13 июля в квартире на пересечении улицы Стойкости и проспекта Маршала Жукова. Предварительно, 42-летний безработный мужчина без регистрации в городе заманил двух девушек в возрасте 16 и 17 лет в съемное жилье, где опоил их алкоголем.

Знакомая несовершеннолетних подняла тревогу и обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили девушек в нетрезвом состоянии. Медики при осмотре подтвердили признаки попытки изнасилования подростков.

Подозреваемый задержан и помещен в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее в Липецке изнасиловавший 11-летнюю школьницу наркоман получил срок.

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