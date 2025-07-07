Выследил и ворвался в квартиру: изнасиловавший 11-летнюю школьницу наркоман получил срок

В Липецке 37-летний мужчина отправится в колонию за изнасилование несовершеннолетней. На момент совершения преступления ребенку было одиннадцать лет. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, преследовал школьницу до ее квартиры. Девочка пыталась убежать от извращенца, но не успела захлопнуть входную дверь. Преступник зашел следом, напал на нее и изнасиловал. Также он склонял несовершеннолетнюю к употреблению запрещенных веществ.

«Приговором суда по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года», — уточнили в пресс-службе судов.

Также педофила обязали выплатить потерпевшей 1 млн рублей.

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