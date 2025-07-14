На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Тульской области пообещали помочь родственникам погибших от удара молнии

Федоров: родные погибших от удара молнии в Тульской области получат помощь
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Родственники троих погибших от удара молнии на пляже в Тульской области получат необходимую помощь. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава администрации Алексинского района Павел Федоров.

«Конечно, мы уже связались с родственниками погибших, вся необходимая помощь будет оказана», — заявил он.

По данным Telegram-канала региональной прокуратуры, по факту трагедии организована проверка. На место происшествия приехал Алексинский межрайонный прокурор Юрий Щербаков. На данный момент сотрудники проводят изучение пляжной территории и изучают документы по организации пляжной зоны.

Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки. Молния ударила в толпу отдыхающих.

СМИ писали, что все случилось на территории парк-отеля «Шахтер». Заряд ударил в компанию из семи человек. По предварительной информации, в этот момент люди находились в воде. Четыре человека пострадали — двоих доставили в больницу с электротравмой, а еще двоим врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Ранее заслуженный спасатель России рассказал, что нельзя делать во время грозы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами