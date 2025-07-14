Власти Тульской области пообещали помочь родственникам погибших от удара молнии

Родственники троих погибших от удара молнии на пляже в Тульской области получат необходимую помощь. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава администрации Алексинского района Павел Федоров.

«Конечно, мы уже связались с родственниками погибших, вся необходимая помощь будет оказана», — заявил он.

По данным Telegram-канала региональной прокуратуры, по факту трагедии организована проверка. На место происшествия приехал Алексинский межрайонный прокурор Юрий Щербаков. На данный момент сотрудники проводят изучение пляжной территории и изучают документы по организации пляжной зоны.

Инцидент произошел 14 июля на пляже на берегу Оки. Молния ударила в толпу отдыхающих.

СМИ писали, что все случилось на территории парк-отеля «Шахтер». Заряд ударил в компанию из семи человек. По предварительной информации, в этот момент люди находились в воде. Четыре человека пострадали — двоих доставили в больницу с электротравмой, а еще двоим врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

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