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Российские врачи спасли мужчину, который проглотил 27 зажигалок

В Туве мужчина проглотил 27 зажигалок и попал на операционный стол
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ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»/VK

В Туве врачи спасли пациента, который проглотил множество инородных тел. Об этом сообщили в республиканской больнице №1.

Из публикации следует, что 56-летний местный житель был доставлен в медучреждение и отправлен на компьютерную томографию (КТ). Обследование показало, что в желудке у него находятся инородные тела.

Пациента отправили на срочную операцию и под общим наркозом эндоскопическим методом извлекли из брюшной полости 27 зажигалок и 1 монету. Прийдя в себя, мужчина не стал пояснять, по какой причине эти предметы попали в желудок.

До этого московские врачи спасли пациента с пулей, которая двигалась по вене. В больницу мужчину с огнестрельным ранением над ключицей доставили вертолетом санавиации. Пострадавшему сразу провели КТ — исследование показало, что попавшая в организм пуля мигрировала по верхней и нижней полым венам и остановилась в правой почечной вене. Операция прошла успешно, состояние пациента оценивается как стабильное. Медики отметили, что такая миграция инородного предмета по сосудам — редчайший случай.

Ранее столичные врачи достали из восьмилетнего ребенка 38 магнитов.

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