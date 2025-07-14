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Жителей Калифорнии напугал медведь, обтянутый «человеческой кожей»

В Калифорнии нашли медвежонка, обтянутого «человеческой кожей»
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DarkSeedCreations/Etsy

На заправке в округе Сан-Бернардино в Калифорнии местные жители обнаружили мишку, обтянутого материалом, напоминающим человеческую кожу. Об этом сообщила американская газета New York Post.

Американцы, наткнувшиеся на ужасающую игрушку, вызвали полицию. Стражи порядка начали отрабатывать версию о возможном обнаружении человеческих останков. Однако в ходе расследования выяснилось, что напугавшего прохожих медведя сделал мастер с ником DarkSeedCreations. Известно, что он уже восемь лет делает и продает в интернет предметы в стиле фильмов ужасов.

Например, найденный мишка имеет пустые глазницы, также у него отсутствует рот. Сама игрушка сделана из кусков ткани, напоминающей человеческую кожу. Части «кожи» грубо сшиты хирургическим путем. Создается впечатление, как будто с человека сняли кожу и сделали из нее игрушку.

Создатель мишки подтвердил, что игрушка является заказом одного из его покупателей. Он подчеркнул, что при создании медведя не использовалась реальная кожа.

До этого психолог Роза Гнедовская предупредила родителей о вреде «страшных» игрушек для детей. По ее словам, они могут травмировать неокрепшую детскую психику и провоцируют развитие депрессии в будущем.

Ранее депутат сообщила, что в России разработали ГОСТ для детских игрушек.

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