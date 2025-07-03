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Самолет совершил экстренную посадку после того, как пассажир помочился в проходе

Самолет компании EasyJet совершил экстренную посадку из-за помочившегося в проходе туриста
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Самолет авиакомпании EasyJet был вынужден совершить экстренную посадку после того, как один из пассажиров, предположительно, помочился в проходе самолета, пишет Daily Star.

По данным местных СМИ, члены экипажа сообщили о «нарушении порядка» на борту и запросили приоритетную посадку, а также присутствие полиции и медиков при прибытии. Как стало известно, хаос начался на финальном этапе полета, когда один из пассажиров, предположительно, помочился в проходе воздушного судна. По информации источников, ситуация обострилась, и экипаж принял решение ускорить посадку для обеспечения безопасности и порядка на борту.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Тенерифе. На место прибытия были направлены представители правоохранительных органов, которые занялись разбирательством инцидента. Также не раскрывается текущее состояние мужчины, который якобы помочился в проходе. EasyJet подчеркнула, что безопасность пассажиров и экипажа является главным приоритетом, и поблагодарила экипаж за профессиональные действия в сложной ситуации.

Ранее в Австралии вылет самолета задержали на 2 часа из-за змеи в багажном отсеке.

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