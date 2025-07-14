Купание в домашнем бассейне двухлетней россиянки закончилось трагедией

В Иркутской области неосмотрительность взрослых во время купания двухлетнего ребенка в бассейне привела к трагическим последствиям. Девочка захлебнулась. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 июля в селе Баяндай. Двухлетняя девочка пришла вместе с родственниками в гости на территорию частного дома, где был установлен каркасный бассейн. На некоторое время взрослые оставили ее без присмотра, а затем нашли ее без сознания в бассейне.

Семья вызвала скорую. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, но спасти ее не удалось.

Правоохранители расследуют причины случившегося, возбуждено уголовное дело.

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