В Алтайском крае школьницу достали со дна водоема в тяжелом состоянии

В Алтайском крае 12-летняя девочка попала в больницу после купания в карьере, ребенок провел под водой около трех минут. Об этом сообщает станция скорой медицинской помощи Бийска.

Инцидент произошел 28 июня на Смоленских карьерах. По данным местных СМИ, школьница купалась вместе с приятелем, оказалась на глубине и ушла под воду. На помощь ребенку бросились очевидцы, девочку достали из воды и вызвали скорую помощь.

«Ребенок, проведя под водой около трех минут, находился в тяжелом состоянии. Медики подключили 12-летнюю девочку к аппарату подачи кислорода и доставили ее в детскую городскую больницу», — сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Состояние пострадавшей удалось стабилизировать, по дороге в больницу она пришла в сознание.

До этого в Курской области двое друзей вытащили из воды тонувшего ребенка. Семилетний мальчик вместе с друзьями гулял по берегу реки. Ребенок решил искупаться, не рассчитал свои силы и начал тонуть. Его друзья бросились за помощью к двум мужчинам, которые рыбачили неподалеку. Один из молодых людей вызвал скорую помощь, другой полез в воду за мальчиком. Ребенка вытащили на берег и реанимировали до приезда медиков.

Ранее подросток в Тыве едва не утонул при попытке переплыть Енисей.