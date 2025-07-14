Женщина родила через 17 часов после того, как узнала, что беременна

Шарлотта Саммерс из Англии пережила необычайно стремительные роды: всего через 17 часов после первого подтверждения своей беременности она родила здорового сына, пишет NDTV. При этом женщина не знала о своем положении до последнего момента.

Изменения в ее жизни начались, когда во время приема у терапевта по поводу чувствительности к глютену ей неожиданно предложили сдать тест на беременность. Результат показал положительный, однако врач оценил срок беременности как слишком ранний для явных симптомов. Однако после внепланового УЗИ, назначенного в тот же день, выяснилось, что срок беременности составлял 38 недель.

Во время обследования врачи также обнаружили проблему с плацентой, из-за которой потребовалось стимулировать роды. Вскоре после госпитализации Шарлотта родила мальчика. По словам Саммерс, она продолжала принимать контрацептивы на протяжении всей беременности и даже испытывала кровотечения, напоминавшие менструацию. Также девушка связывает отсутствие явных симптомов с передним расположением плаценты, которое могло маскировать признаки беременности.

После того как история стала достоянием общественности, некоторые пользователи обвинили Шарлотту в обмане. В ответ она опубликовала официальные документы из больницы, включая диагноз «скрытая беременность», а также записи об УЗИ и родах.

Сейчас Шарлотта и ее партнер счастливы в новой роли родителей. Молодая мать признается: несмотря на хаотичное начало, они с ребенком здоровы и довольны жизнью.

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