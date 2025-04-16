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Долгожительница отметила 103-летие вечеринкой, на которую пригласили стриптизера

Для 103-летней жительницы Англии устроили праздник с шампанским и стриптизером
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Laurel Bank Care Home - Barchester Healthcare/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Англии отметила 103-й день рождения. На торжество в дом престарелых пригласили стриптизера. Об этом пишет газета Manchester Evening News.

Джоан Хардкасл просила организовать ей на день рождения поездку на лимузине и планировала позвать друзей на чай, но получила необычный подарок от сотрудников дома престарелых Laurel Bank в Ланкастере. Там для нее организовали праздник с шампанским, а официант, который обслуживал именинницу, был одет только в брюки и галстук-бабочку. На вечеринке также присутствовали ее родственники, друзья и другие постояльцы.

«Не могу поверить, что люди приложили столько усилий только ради меня! Это был незабываемый день», — призналась растроганная Джоан.

Родившаяся в 1922 году британка имеет четверых внуков и пятеро правнуков, а также богатую биографию. В 17 лет Хардкасл стала инспектором по противовоздушной обороне, до 96 лет служила в Королевской добровольческой службе и помогала доставлять еду нуждающимся. За свою общественную деятельность она получила орден Британской империи.

Ранее 104-летняя женщина отметила день рождения, отправившись в тюрьму.

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