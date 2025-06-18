На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курганской области выявили организованный мужем и женой наркоцех

МВД: в Курганской области ликвидирован подпольный наркоцех

В Катайском округе Курганской области ликвидировали подпольный наркоцех, организованный мужем и женой. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России.

По данным ведомства, супруги приобрели дом, после чего организовали в нем подпольный цех. Там они синтезировали мефедрон и распространяли его через интернет-магазин. В ходе обысков правоохранители обнаружили в здании более 22 килограмм запрещенного вещества, около 5 тысяч литров прекурсоров и свыше двух килограмм каннабиса, отметили в МВД.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу, его супруге назначена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении.

10 июня сотрудники МВД ликвидировали крупную нарколабораторию в Московской области. После проведения исследований было установлено, что изъято более 98 килограммов мефедрона и свыше 1,3 тысяч килограммов наркотической смеси, содержащей в своем составе тот же наркотик

Ранее химик-технолог оборудовал наркоцех на даче под Иркутском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами