В Курганской области выявили организованный мужем и женой наркоцех

В Катайском округе Курганской области ликвидировали подпольный наркоцех, организованный мужем и женой. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России.

По данным ведомства, супруги приобрели дом, после чего организовали в нем подпольный цех. Там они синтезировали мефедрон и распространяли его через интернет-магазин. В ходе обысков правоохранители обнаружили в здании более 22 килограмм запрещенного вещества, около 5 тысяч литров прекурсоров и свыше двух килограмм каннабиса, отметили в МВД.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу, его супруге назначена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении.

10 июня сотрудники МВД ликвидировали крупную нарколабораторию в Московской области. После проведения исследований было установлено, что изъято более 98 килограммов мефедрона и свыше 1,3 тысяч килограммов наркотической смеси, содержащей в своем составе тот же наркотик

Ранее химик-технолог оборудовал наркоцех на даче под Иркутском.