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Появились кадры ликвидации агента СБУ в Тюменской области

ФСБ показала видео ликвидации украинского агента в Тюменской области
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ФСБ показала видео ликвидации в Тюменской области завербованного спецслужбами Украины гражданина РФ, готовившего теракт. Об этом пишет ТАСС.

На кадрах видно, как силовики с автоматами подходят к машине диверсанта и ликвидируют его. После этого они осмотрели транспортное средство.

Сообщалось, что злоумышленник планировал атаку на одного из военнослужащих Минобороны РФ. В пресс-службе ФСБ сообщили, что мужчина 1987 года рождения достал из тайника взрывное устройство. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.

Выяснилось, что с начала 2025 года мужчина передавал украинской стороне данные о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и маршрутах военных эшелонов по Транссибу. Он получил задание уничтожить российского военнослужащего. Он получил взрывное устройство и должен был подложить его под машину своей цели, однако силовики не позволили ему этого сделать.

Ранее задержанная в Крыму девушка рассказала, как СБУ готовила ее к теракту.

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