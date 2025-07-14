В Тюменской области ФСБ ликвидировала завербованного СБУ россиянина

В Тюменской области сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта, который, по данным спецслужб, готовил завербованный украинскими разведчиками гражданин России. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленник планировал атаку на одного из военнослужащих Минобороны РФ. В пресс-службе ФСБ сообщили, что мужчина 1987 года рождения достал из тайника взрывное устройство. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.

По информации источника ТАСС, при задержании подозреваемый бросил гранату в сторону силовиков. На месте нашли самодельное взрывное устройство, переделанный травматический пистолет и боеприпасы. В доме подозреваемого нашли еще две самодельные гранаты.

Выяснилось, что с начала 2025 года мужчина передавал украинской стороне данные о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и маршрутах военных эшелонов по Транссибу. Получив задание на теракт, он начал следить за перемещениями военнослужащего, чтобы установить взрывчатку под его машиной. После атаки агент намеревался уехать на Украину и вступить в бой против российских войск.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки. Ведутся следственные действия.

ФСБ также напомнила, что украинские спецслужбы продолжают вербовку россиян через интернет, соцсети и мессенджеры. Граждан просят быть осторожными и не вступать в переписку с незнакомцами, особенно через Telegram и WhatsApp.

Ранее в Севастополе арестовали женщину за подготовку теракта 9 Мая против офицера Минобороны.