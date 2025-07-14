На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюменской области ФСБ ликвидировала завербованного СБУ россиянина

ФСБ: в Тюмени нейтрализован агент Украины, готовивший теракт
true
true
true
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Тюменской области сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта, который, по данным спецслужб, готовил завербованный украинскими разведчиками гражданин России. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленник планировал атаку на одного из военнослужащих Минобороны РФ. В пресс-службе ФСБ сообщили, что мужчина 1987 года рождения достал из тайника взрывное устройство. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.

По информации источника ТАСС, при задержании подозреваемый бросил гранату в сторону силовиков. На месте нашли самодельное взрывное устройство, переделанный травматический пистолет и боеприпасы. В доме подозреваемого нашли еще две самодельные гранаты.

Выяснилось, что с начала 2025 года мужчина передавал украинской стороне данные о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и маршрутах военных эшелонов по Транссибу. Получив задание на теракт, он начал следить за перемещениями военнослужащего, чтобы установить взрывчатку под его машиной. После атаки агент намеревался уехать на Украину и вступить в бой против российских войск.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки. Ведутся следственные действия.

ФСБ также напомнила, что украинские спецслужбы продолжают вербовку россиян через интернет, соцсети и мессенджеры. Граждан просят быть осторожными и не вступать в переписку с незнакомцами, особенно через Telegram и WhatsApp.

Ранее в Севастополе арестовали женщину за подготовку теракта 9 Мая против офицера Минобороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами