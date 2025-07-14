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Врач ответила, можно ли есть углеводы на ужин при похудении

Врач Соломатина: при похудении можно есть углеводы на ужин
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Людям, которые следят за своим весом и здоровьем, можно употреблять углеводную пищу на ужин. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что, согласно исследованиям, это может помочь быстрее достичь цели в потере веса. По ее словам, углеводы быстрее вызывают выработку гормонов удовольствия, помогают снять напряжение и быстрее уснуть. Это, в свою очередь, улучшает качество сна, выработку мелатонина и соматотропного гормона, который у взрослых способствует похудению. При этом врач уточнила, что углеводы на ночь должны быть сложными.

«То есть это — бурый рис, это может быть гречка, это могут быть запеченные некрахмалистые овощи, брокколи, кабачки. Сложные углеводы обеспечат до сна и во время сна организм энергией. И дальше они создадут длительное чувство сытости, помогут уснуть и обеспечат выработку тех гормонов, которые человека успокоят», — подчеркнула Соломатина.

Ученые из Немецкого института питания человека до этого установили, что поздний ужин может ухудшать способность организма перерабатывать глюкозу и повышать риск развития метаболических заболеваний.

Ранее врач рассказал, почему не стоит пропускать ужин.

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