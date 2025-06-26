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Врач рассказал, почему не стоит пропускать ужин

Врач Арзамасцев: пропуск ужина грозит долгим засыпанием
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Shutterstock

Пропуск ужина может спровоцировать стресс для организма и привести к долгому засыпанию. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, голод активизирует работу гормональной системы и провоцирует синтез кортизола — гормона стресса, который ухудшает синтез гормона мелатонина. Последний нужен людям для того, чтобы быстрее заснуть и полноценно отдохнуть за ночь.

«Последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна. Лучше всего для этого подойдут продукты, которые содержат легкоусвояемый белок. Он находится в курице, индейке, рыбе. Дополнить ужин можно свежими овощами или приготовить их на пару. Порция не должна превышать 250 г», — уточнил Арзамасцев.

Врач отметил, что на ужин также можно есть 20–30 г орехов или банан, содержащие аминокислоту триптофан, которая усилит синтез мелатонина.

Испанский врач Сара Марин Бербелл до этого говорила, что неправильный ужин и высокий уровень стресса могут стать причиной плохого настроения по утрам. По словам специалиста, вечерние пищевые привычки напрямую влияют на самочувствие с утра.

Ранее россиянам рассказали о необычном варианте ужина с перцами.

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