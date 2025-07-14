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ГП потребовала взыскать более 900 млн со строителей укреплений под Белгородом

Генпрокуратура хочет взыскать 924 млн по делу о хищении на постройке укреплений
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Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с лиц, ответственных за возведение оборонительных укреплений в Белгородской области, более 924 млн рублей по делу о коррупции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Истец просит суд взыскать с ответчиков солидарно 924 873 795, 80 рубля, обратив их в доход Российской Федерации. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 28 июля 2025 года», — говорится в сообщении.

Ответчиками по делу являются компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв», а также начальник управления капитального строительства региона Алексей Сошников, предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин, Дмитрий Боровков и замгубернатора региона Рустем Зайнуллин.

Как писал «Ъ», проверка выявила, что «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» с января 2023 года по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку материалов, оборудования, а также на возведение блиндажей более чем с десятком фирм-однодневок из Белгородской и Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, штат которых состоял только из директоров и учредителей.

Ранее сообщалось, что экс-главу «Курского аккумуляторного завода» осудили на 6 лет за хищения.

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