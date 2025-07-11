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Генпрокуратура требует 1 млрд рублей со строителей укреплений на границе

«Ъ»: ГП выявила хищения при возведении защитных сооружений на границе с Украиной
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Павел Бедняков/РИА Новости

Генпрокуратура (ГП) планирует взыскать около миллиарда рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Об этом пишет газета «Коммерсантъ»‎.

В иске, имеющемся в распоряжении издания, говорится, что в период с 2022 по 2024 год в Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд рублей для строительства защитных сооружений на границе с Украиной.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» с января 2023 года по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку материалов, оборудования, а также на возведение блиндажей более чем с десятком фирм-однодневок из Белгородской и Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, штат которых состоял только из директоров и учредителей.

Как уточняется, ответчиками по иску выступают начальник управления капитального строительства региона Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев. Также одним из ответчиков является замгубернатора региона Рустэм Зайнуллин, которого арестовали в июне этого года. В этом списке также значатся указанные компании.

Все вышеперечисленные лица, как пишет газета, на данный момент находятся под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранителей, Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения из бюджета РФ на оборону.

23 июня стало известно о задержании вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина. Предварительно, это связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе, писал тогда Telegram-канал Mash. По неподтвержденной информации, приблизительные оценки ущерба — 500 млн рублей, которые были получены из-за завышения стоимости и хищения при производстве железобетонных изделий. Ими укрепляют госграницу.

Ранее подрядчики, строившие в Белгородской области оборонительные сооружения, вернули деньги.

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