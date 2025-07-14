Пьяная женщина с ножом бросалась на людей в Петербурге и проколола прохожему легкое

В Петербурге пьяная дебоширка с ножом проколола прохожему легкое

В центер Петербурга пьяная 27-летняя женщина с ножом бросалась на людей и проколола 35-летнему прохожему легкое. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 12 июля у дома №16 на Гончарной улице. Безработная петербурженка в состоянии алкогольного опьянения бросалась на прохожих, угрожая им ножом, а затем дебоширка ударила лезвием одного из прохожих.

Пострадавший с проникающими колото-резаными ранениями груди и повреждением легкого был экстренно госпитализирован. Нападавшая задержана на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Как выяснилось, задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественных местах. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Ранее пьяный россиянин изрезал ножом двоих мужчин в подъезде дома на Камчатке.