Пьяный россиянин изрезал ножом двоих мужчин в подъезде дома на Камчатке

Пьяный житель Камчатки напал с ножом на двух мужчин в подъезде дома

В Камчатском крае задержали местного жителя, который поссорился в подъезде с двумя мужчинами и изрезал их ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в поселке Озерновский, 44-летний подозреваемый устроил ссору с двумя мужчинами в подъезде многоэтажки. В ходе конфликта он выхватил нож и ударил одного из оппонентов в шею, второй участник ссоры получил удар ножом по конечности.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, нападавший задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении. Подозреваемый заключен под стражу, обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Петербурге неизвестный ударил мужчину ножом в спину ради 500 рублей. Сожительница пострадавшего описала злоумышленника как мужчину с короткой бородой, одетого в черную футболку. После нападения преступник похитил 500 рублей. Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии с сопутствующей алкогольной интоксикацией. Его госпитализировали.

Ранее в Петербурге посетитель напал с ножом на охранников магазина из-за салфеток.