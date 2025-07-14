На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Якутии восстановили электроснабжение

В Центральном и Западном энергорайонах Якутии восстановлено электроснабжение
close
Depositphotos

В Центральном и Западном энергорайонах Якутии восстановили электроснабжение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство ЖКХ и энергетики.

По информации ведомства, электроснабжение было восстановлено в полном объеме в 18:27 по местному времени (12:27 мск) после набора нагрузки.

14 июля в 16:00 (10:10 мск) на Нерюнгринской ГРЭС произошло технологическое нарушение, в результате которого сработала противоаварийная автоматика в Якутском, Западном и Южном энергорайонах Якутии. Как указали в ведомстве, произошло разделение от Объединенной энергосистемы Востока, из-за чего ограничения электроснабжения отмечались в Центральной, Западной и Южной Якутии, а также в Амурской области.

9 июля на ТЭЦ-1, расположенной в Пензе, произошло возгорание транзитного трансформатора. Огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о временном прекращении подачи электроэнергии, которое было необходимо для проведения работ по тушению пожара.

Ранее в Новгородской области более 470 населенных пунктов остались без света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами