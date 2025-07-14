В Якутии восстановили электроснабжение

В Центральном и Западном энергорайонах Якутии восстановили электроснабжение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство ЖКХ и энергетики.

По информации ведомства, электроснабжение было восстановлено в полном объеме в 18:27 по местному времени (12:27 мск) после набора нагрузки.

14 июля в 16:00 (10:10 мск) на Нерюнгринской ГРЭС произошло технологическое нарушение, в результате которого сработала противоаварийная автоматика в Якутском, Западном и Южном энергорайонах Якутии. Как указали в ведомстве, произошло разделение от Объединенной энергосистемы Востока, из-за чего ограничения электроснабжения отмечались в Центральной, Западной и Южной Якутии, а также в Амурской области.

9 июля на ТЭЦ-1, расположенной в Пензе, произошло возгорание транзитного трансформатора. Огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о временном прекращении подачи электроэнергии, которое было необходимо для проведения работ по тушению пожара.

Ранее в Новгородской области более 470 населенных пунктов остались без света.