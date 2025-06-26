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Мать с ребенком в коляске залила перцем пассажиров автобуса в Краснодаре

В Краснодаре мать с ребенком залила автобус из перцового баллончика
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Кадр из видео/Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

В Краснодаре женщина с ребенком в коляске распылила перцовый баллончик в пассажиров рейсового автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп». Инцидент произошел на улице Красной в центре города.

«В автобусе №31 ехала женщина с ребенком на руках, с ней ещt кто-то был... Очень громко разговаривали, выражаясь нецензурной бранью. Им пассажиры сделали замечание, на что она очень агрессивно отреагировала, началась словесная перепалка», — приводятся в публикации слова очевидца происшествия.

В результате молодая мать распылила перцовый баллончик в лицо молодому человеку, который пытался ее успокоить. Затем, выйдя на остановке, она подбежала к автобусу и несколько раз брызнула из баллончика внутрь через открытые окна.

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