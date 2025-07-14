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Большинство российских врачей выступили против передачи фельдшерам части обязанностей

РБК: 33% врачей негативно оценили закон о передаче фельдшерам части обязанностей
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Максим Богодвид/РИА Новости

Треть врачей выступили против инициативы передачи части своих обязанностей среднему медицинскому персоналу (33,6%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса на платформе приложения «Справочник врача».

Нейтрально к этой инициативе отнеслись меньше трети участников опроса (27,6%), положительно — 38,8%.

Большинство врачей считают, что медикам можно передать лишь бумажную работу, например выписку рецептов, справок, листков нетрудоспособности, а также задачи по профилактике заболеваний, например диспансеризацию и вакцинацию.

Диагностику и лечение пациентов фельдшерам и акушерам готовы передать лишь 3% респондентов, а выполнение врачебных манипуляций — чуть больше 5%.

С 1 сентября 2025 года фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия. Данное решение было закреплено на федеральном уровне, как об этом сообщила в конце июня член комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Вероника Власова. По ее словам, такой шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения, особенно в регионах.

Ранее Минздрав РФ обновил порядок возложения функций врача на фельдшеров и акушеров.

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