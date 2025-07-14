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Два иностранца избили беременную россиянку за отказ познакомиться

В Краснодаре двое приезжих избили беременную за отказ знакомиться с ними
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В Краснодаре местная жительница пожаловалась, что стала жертвой нападения двух приезжих. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

Инцидент произошел вечером 13 июня. По словам потерпевшей, она шла домой с остановки «Краснодарская ТЭЦ», когда к ней подошли познакомиться два подвыпивших иностранца. За отказ знакомиться, один из мужчин ударил женщину кулаком по лицу.

Потерпевшая сняла видео, на котором показала, как у нее отекла правая половина лица. После возвращения домой ее состояние ухудшилось: отек увеличился, а из носа пошла кровь. Она вызвала полицию и медиков. Правоохранители прибыли к ее дому через 45 минут и написали заявление по факту случившегося. Скорую помощь женщина ждала более десяти часов. Информация о том, удалось ли краснодарке получить медицинскую помощь, отсутствует.

Женщина на видеозаписи подчеркнула, что сейчас беременна.

Ранее сообщалось, что подросток проигнорировал требование уступить место в метро женщине и получил молотком.

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