Подросток проигнорировал требование уступить место в метро женщине и получил молотком

В Нью-Йоркском метро агрессивный пассажир напал на подростка с молотком, когда тот проигнорировал его требование уступить место женщине. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел 27 января, когда состав подъезжал к станции «167-я улица». По словам 19-летнего потерпевшего, агрессор начал барабанить по его смартфону и в приказном тоне просить, чтобы он уступил место пассажирке. Когда юноша проигнорировал требование соседа, тот достал из рюкзака молоток и ударил его в глаз. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Нападавшего задержали полицейские, которые ехали в соседнем вагоне поезда. Нарушителем общественного порядка оказался 26-летний житель Бронкса, на счету которого более 20 арестов. Последний раз мужчину задерживали за кражу со взломом в приюте для бездомных в районе, где он проживает.

Ранее в Московском метро мужчина ударил молотком пассажира после замечания.