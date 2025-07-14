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Астроном рассказала, когда лучше наблюдать за звездопадом Южные дельта-Аквариды

Астроном Рублева: за звездопадом Южные дельта-Аквариды лучше наблюдать 31 июля
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Звездопад Южные Дельта-Аквариды лучше всего будет виден в ночь с 30 на 31 июля. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она пояснила, что действие этого метеорного потока уже началось и будет длиться до 23 августа. При этом максимум потока случится в ночь на 31 июля.

«В это время возможно насчитать до 25 метеоров в час, плюс Луна будет находиться вблизи фазы первой четверти, поэтому не помешает», — отметила Рублева.

По ее словам, наблюдать за явлением лучше перед рассветом, когда достаточно темно. В это время созвездие Водолея, которое является радиантом потока, поднимается максимально высоко над горизонтом. Астроном добавила, что искать созвездие нужно в юго-восточной части неба.

Летом 2025 года жители России смогут наблюдать множество удивительных астрономических явлений — от парадов планет до ярких метеорных потоков и необычных полнолуний. Эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров рассказал «Газете.Ru», когда и где можно увидеть эти события.

Ранее астроном раскрыл угрозу вторгшегося в Солнечную систему межзвездного объекта.

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