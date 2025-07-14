Стало известно, как сейчас живет «Поворинский маньяк», убивший в 90-х восемь женщин

Осужденный за серию жестоких убийств «Поворинский маньяк» Владимир Ретунский живет в полуразрушенном доме своих родителей в городе Поворино Воронежской области, где и расправлялся с жертвами. Кадры с места жительства маньяка показал SHOT.

Мужчине сейчас 75 лет. Сейчас он по-прежнему живет в Поворино и, по словам местных жителей, не собирается уезжать. После выхода из колонии Ретунский пытался устроиться на работу, но, как он сам утверждает, везде получал отказы.

По его словам, соседи боятся его, избегают, а иногда даже бросают камни в окна. Однако он старается не показываться на людях без надобности и редко выходит из дома — обычно только в магазин. Более того, у него даже появилась возлюбленная — 62-летняя женщина по имени Наталья, с которой он проводит время.

По словам Ретунского, его часто провоцируют на конфликт, якобы надеясь, что он снова окажется за решеткой. Также он заявил, что не любит журналистов, так как после очередного сюжета в СМИ вновь начинается общественное давление.

При этом бывший осужденный теперь утверждает, что признался в преступлениях «под давлением», однако во время следствия он сам указывал места, где закапывал тела убитых. Следователи тогда действительно находили останки на этих участках.

Преступления были совершены в 1990–1996 годах на территории Воронежской и Волгоградской областей. Жертвами стали восемь девушек в возрасте от 14 до 23 лет. Ретунский казался окружающим примерным семьянином и работал водителем в местной организации.

Следствие вышло на него случайно — после одного из убийств он подарил щенка редкой тогда породы ротвейлер своему пасынку. Именно это помогло установить его личность.

В 1999 году Верховный суд приговорил Ретунского сначала к расстрелу. Однако смертная казнь к тому моменту оказалась уже под мораторием, а пожизненное заключение еще не применялось, поэтому ему дали 15 лет колонии. На свободу он вышел в 2012 году, но уже спустя месяц после выхода Ретунский украл у соседа 1,5 млн рублей и снова отправился в тюрьму — освободился он в 2015 году.

Ранее маньяк, лишивший жизни школьницу, освободился из колонии спустя 15 лет заключения.