В ХМАО бывшая чиновница получила миллионы при отставке

В Пыть-Яхе (ХМАО) бывшая замглавы города по финансам Венера Стефогло при уходе с должности получила свыше 2,1 млн рублей, из которых почти миллион — компенсация за неиспользованный отпуск — более 80 дней. Об этом сообщили источники Ura.ru.

Источники уточнили, что пенсионная выплата составила 1,16 млн рублей, остальное — расчет при увольнении.

Издание добавило, что семья экс-чиновницы продолжает жить в муниципальной квартире. Это стало возможным благодаря тому, что ее муж работает замглавы местного ДК «Россия» по безопасности. По словам источника в администрации, супруги продали собственную недвижимость, а платить за аренду при доходе в 300 тыс. рублей Стефогло сочла невыгодным.

Кроме того, утверждается, что при бывшем мэре Дмитрии Горбунове были согласованы новые правила начисления муниципальных пенсий, от которых теперь дотационный Пыть-Ях тратит порядка 270 тыс. рублей в месяц только на одного бывшего чиновника. Возможность получения таких же пенсий сохраняется и за другими местными руководителями, если они доработают до конца созыва.

В администрации города отказались раскрыть детали выплат, сославшись на закон о персональных данных.

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