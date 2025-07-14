На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У водителя катера, травмировавшего жителя Бурятии, не было прав

Водитель катера, изрезавшего на озере в Бурятии лицо купальщику, не имел прав
true
true
true
close
ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу

Катером, который изрезал лицо купальщику в Бурятии, управлял не имеющий прав водитель. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. Катер изъят. Следственный комитет проводит проверку случившегося.

13 июля сообщалось, что в Селенгинском районе республики купающийся в Гусином озере мужчина попал под винт катера и получил рваные раны лица и травму плеча.

До этого в Новосибирске на водохранилище спасли пьяную женщину, которая выбилась из сил и дрейфовала, лежа на сапе. Женщину, дрейфующую на сапборде, заметили мужчины, проплывающие мимо на лодке. Они помогли ей подняться на борт и обратились к ближайшему спасательному экипажу «Тайфун». Спасатели оказали ей помощь — женщина сильно замерзла и нуждалась в обогреве. После чего ее передали сотрудникам речной полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее пенсионеру раздробило голову винтом моторной лодки во время купания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами