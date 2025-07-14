У водителя катера, травмировавшего жителя Бурятии, не было прав

Катером, который изрезал лицо купальщику в Бурятии, управлял не имеющий прав водитель. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. Катер изъят. Следственный комитет проводит проверку случившегося.

13 июля сообщалось, что в Селенгинском районе республики купающийся в Гусином озере мужчина попал под винт катера и получил рваные раны лица и травму плеча.

До этого в Новосибирске на водохранилище спасли пьяную женщину, которая выбилась из сил и дрейфовала, лежа на сапе. Женщину, дрейфующую на сапборде, заметили мужчины, проплывающие мимо на лодке. Они помогли ей подняться на борт и обратились к ближайшему спасательному экипажу «Тайфун». Спасатели оказали ей помощь — женщина сильно замерзла и нуждалась в обогреве. После чего ее передали сотрудникам речной полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее пенсионеру раздробило голову винтом моторной лодки во время купания.